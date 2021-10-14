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Giriş Tarihi: 14.10.2021 08:46 Son Güncelleme: 14.10.2021 08:46

G20 zirvesi 2021 ne zaman ve nerede yapılacak, hangi ülkeler katılacak? G20 nedir, Türkiye katılacak mı?

G20 zirvesi 2021 ne zaman ve nerede yapılacak, hangi ülkeler katılacak? G20 nedir, Türkiye katılacak mı?

Global çapta en büyük ekonomiler arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan G20 zirvesi için tüm dünya İtalya’nın başkenti Roma’ya kilitlendi. Liderler zirvesine çok kısa bir süre kala “G20 zirvesi 2021 nedir, nerede ve ne zaman yapılacak, hangi ülkeler katılacak?” şeklindeki sorular da gündemdeki yerini aldı. Uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmaların yürütüldüğü buluşma, Ekim ayında belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Peki, G20 zirvesi 2021 nedir, ne zaman yapılacak, hangi ülkeler katılacak? İşte detaylar...

G20 zirvesi için nefesler tutulurken, liderler zirvesine ilişkin "G20 zirvesi 2021 ne zaman ve nerede yapılacak, hangi ülkeler katılacak?" gibi sorularla araştırmalar hızlandı. Ekim ayında yapılacağı duyurulan liderler zirvesine ilişkin araştırmalar arasında "G20 nedir, Türkiye katılacak mı, G20 Roma Zirvesi ne zaman?" soruları da yer alıyor. İşte zirvenin yapılacağı tarih ve yer hakkında merak edilenlerin yanıtı.

2021 G20 LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Bu yıl G20 Liderler Zirvesi 30 ve 31 Ekim tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek.

G20 NEDİR?

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan G-20, İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltmasından oluşuyor. Uluslararası ekonomik işbirliği kapsamında 25 Eylül 1999 tarihinde kurulmuştur. Geçtiğimiz yıl Riyad'da düzenlenen zirvelerin on altıncısı bu yıl Roma'da gerçekleşecek.

G20 ÜLKELERİ HANGİLERİ, HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor. Toplantıya davetli misafirler ise Azerbaycan, Cezayir, Brunei, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Filipinler, İspanya, İsviçre, Malezya, Ruanda, Yeni Zelanda olarak dikkat çekiyor.

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G20 zirvesi 2021 ne zaman ve nerede yapılacak, hangi ülkeler katılacak? G20 nedir, Türkiye katılacak mı?
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