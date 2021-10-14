Bankaların Kredi faiz oranları 2021: Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayıp, kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranları araştırmasına çıktı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer birçok bankanın farklı dönemlerde çeşitli imkanlar sunduğu biliniyor. İşte düşük faizli ve uzun vadeli kredi faiz oranları listesi...