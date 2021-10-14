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Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:56 Son Güncelleme: 14.10.2021 09:56

Ünlü çift Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi! Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Ünlü çift Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi! Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Ünlü sosyetik güzel Nazlı Kayı hayatı, Hacı Sabancı evliliği sonrası araştırılıyor. Cemiyet hayatının gözde çifti ertelenen düğünlerinin ardından sessiz sedasız Arzu & Ömer Sabancı’nın yalısında 9 Ekim Cumartesi akşamı dünyaevine girdi. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşmiş ve bir daha da Bursa'ya dönmemiştir. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun olmuştur. Peki Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve nereli ve ne iş yapıyor?

Nazlı Kayı hayatı ile son günlerin en çok aranan isimleri arasında yer alıyor. 1987 İstanbul doğumlu, Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu Hacı Sabancı, 28 yaşındaki Nazlı Kayı ile evlendi. İş insanı ile evlenen Kayı'nın hayatı, yaşı, annesi, babası gibi pek çok bilgi merak edilmeye başlandı. Peki Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve nereli ve ne iş yapıyor? İşte Nazlı Kayı hayatı ve hakkında bilinmeyenleri…

HACI SABANCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? iŞTE BİYOGRAFİSİ

Hacı Sabancı 1987 yılında doğdu. Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı.

Lisans ve lisansüstü eğitimini yurt dışında tamamlayan Hacı Sabancı, en iyi tecrübeyi babası Ömer Sabancı'nın yanında öğreneceğini düşünerek Türkiye'ye döndü.

Amerika'da aldığı eğitimin ardından dokuz yıldır babasıyla birlikte Densa Holding'de çalışıyor. "Asla işkolik değilimdir" diyen Hacı Sabancı'nın en büyük tutkusu ise sanat ve Beşiktaş.

Hacı Sabancı'nın Türk sanatçılar olmak üzere tablo, heykel, video art gibi değişik çağdaş sanat eserlerinden oluşan bir koleksiyonu var.

NAZLI KAYI KİMDİR?

28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.

Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

NAZLI KAYI'NIN BABASI KİM?

Nazlı Kayı'nın üvey babası olan Kaan Dimili, Dimili Hukuk Bürosu isimli işyerinin sahibiydi. Kalp krizine yenik düşen Kaan Dimili, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu.

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Ünlü çift Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi! Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
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