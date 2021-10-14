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Giriş Tarihi: 14.10.2021 18:07

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Ekim günlük korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Ekim günlük korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak duyurulacak. Bakan Koca’nın en son paylaştığı verilerde Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. Açıklanan corona tablosu ile vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı öğreniliyor. Bugünkü verilere ilişkin olarak 14 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 14 Ekim günlük korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte son bilgiler…

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu ile vaka ve vefat sayısı duyuruluyor. Akşam saatlerine doğru açıklana günlük corona tablosu Türkiye'deki vaka ve vefat sayısına ilişkin en güncel veriyi veriyor. Vaka sayısını düşürme çabaları devam ederken aşılamada paralel yönde hızlı bir şekilde sürüyor. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 14 Ekim 2021 günlük korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSU! 14 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Son dakika 14 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri haberimizde yer alacaktır.

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANACAK!

14 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Günlük tablo aşağıda yer alacaktır.

13 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

En güncel koronavirüs tablosuna göre; 13 Ekim Çarşamba tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI: 31 bin 248

VEFAT SAYISI: 236

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 331

12 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 33 bin 860

VEFAT SAYISI: 237

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 110

11 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 563

VEFAT SAYISI: 188

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 861

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Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Ekim günlük korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
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