Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Ekim günlük korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu ile vaka ve vefat sayısı duyuruluyor. Akşam saatlerine doğru açıklana günlük corona tablosu Türkiye'deki vaka ve vefat sayısına ilişkin en güncel veriyi veriyor. Vaka sayısını düşürme çabaları devam ederken aşılamada paralel yönde hızlı bir şekilde sürüyor. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 14 Ekim 2021 günlük korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Son dakika 14 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri haberimizde yer alacaktır.
14 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Günlük tablo aşağıda yer alacaktır.
En güncel koronavirüs tablosuna göre; 13 Ekim Çarşamba tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI: 31 bin 248
VEFAT SAYISI: 236
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 331
VAKA SAYISI: 33 bin 860
VEFAT SAYISI: 237
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 110
VAKA SAYISI: 30 bin 563
VEFAT SAYISI: 188
İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 861