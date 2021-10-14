Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Ekim günlük korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu ile vaka ve vefat sayısı duyuruluyor. Akşam saatlerine doğru açıklana günlük corona tablosu Türkiye'deki vaka ve vefat sayısına ilişkin en güncel veriyi veriyor. Vaka sayısını düşürme çabaları devam ederken aşılamada paralel yönde hızlı bir şekilde sürüyor. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 14 Ekim 2021 günlük korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?