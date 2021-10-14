Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM P) ile 27. Dönem (Polislik) POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.10.2021 14:14 Son Güncelleme: 14.10.2021 14:14

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM P) ile 27. Dönem (Polislik) POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM P ile 27. Dönem Polislik POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yükseköğretim kurumu olan Polis Akademisi (PA) bağlısı Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) 27. Dönem alımlarına ilişkin detaylar sözlü mülakat aşamasına katılan adaylarca merak konusu olmaya devam edilerek “POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?” Sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olarak araştırılmaya devam edilen POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) bağlısı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 27. Dönem alımları kapsamında yapılan 2. seçim ve sözlü mülakat safhalarının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ederek yoğun şekilde "POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM sonuçları açıklanma tarihi ve diğer tüm bilgilere ilişkin detaylar şöyle;



POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.



Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.



Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.



27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Son dakika haberi: İşte FETÖ'nün şehitlere ihaneti! Hain komutan yakalandı
Son dakika haberler: Polisi ölüme sürükleyen kişi CHP'li eski başkan vekili çıktı!
Son dakika haberi: Galatasaray'ın büyük pişmanlığı! Hayal kırıklığı yarattı
İbrahim Tatlıses’ten gelini Yasemin Şefkatli’ye paha biçilemez hediye! İbrahim Tatlıses’in hediyesi dudak uçuklattı!
SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi! Altın için yeni rota belli olacak: Bu tarihlere dikkat!
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp resmen servet kazanıyorlar
İŞKUR 5 bin TL maaşla ilkokul, ortaokul mezunu binlerce personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR memur ve personel alımı ilanları
Son dakika haberler | Meslek öğrenene 768 TL ödeme! İşte şartlar
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e çok sert eleştiriler! "Terim isim vererek oyuncularını..."
ARKADAŞINA GÖNDER
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM P) ile 27. Dönem (Polislik) POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA