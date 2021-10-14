Şans Topu sonuçları an itibariyle binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş MPİ üzerinden canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Pazar akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar 8, 11, 15, 24, 30, olurken 9 Joker oldu. Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında tamamen yenilenerek düzenlenen oyunda kuponları dolduran vatandaşlar çekiliş sonuçlarını sorguluyor. Buan göre; Şans Topu sonuçları açıklandı! 13 Ekim 2021 Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı
Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (13 Ekim 2021 Çarşamba) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenirken MPİ Şans Topu sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;
Şans Topu çekilişi saat 20.00'da yapıldı. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.Açıklanan sonuçlara göre, 5+1 bilen çıkmadı ve 1.003.649,39 TL devretti.
10 Ekim Şans Topu sonuçları saat 20:00'de gerçekleşecek olan çekilişin ardından belli olacak.
Pazar akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişinde; 8, 11, 15, 24, 30, - 9 - JOKER
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.