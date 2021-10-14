Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 13 Ekim 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:19 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:19

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 13 Ekim 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 13 Ekim 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu sonuçları son dakika duyuruluyor. Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile yayınlanacak olan çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Büyük ikramiye tutarının 426 bin 659 lira olduğu çekilişle ilgili olarak 13 Ekim 2021 Şans Topu sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. İlgili kurum tarafından çekiliş saat 20:00'de başladı. Şans Topu sonuçları açıklandı! 13 Ekim Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı ve tüm detaylar…

Şans Topu sonuçları an itibariyle binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş MPİ üzerinden canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Pazar akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar 8, 11, 15, 24, 30, olurken 9 Joker oldu. Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında tamamen yenilenerek düzenlenen oyunda kuponları dolduran vatandaşlar çekiliş sonuçlarını sorguluyor. Buan göre; Şans Topu sonuçları açıklandı! 13 Ekim 2021 Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (13 Ekim 2021 Çarşamba) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenirken MPİ Şans Topu sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Şans Topu çekilişi saat 20.00'da yapıldı. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.Açıklanan sonuçlara göre, 5+1 bilen çıkmadı ve 1.003.649,39 TL devretti.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

10 Ekim Şans Topu sonuçları saat 20:00'de gerçekleşecek olan çekilişin ardından belli olacak.

Pazar akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişinde; 8, 11, 15, 24, 30, - 9 - JOKER

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 13 Ekim 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!
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