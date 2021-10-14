Son dakika: Burak Elmas’tan Gedson Fernandes ve Falcao sözleri! Bilinmeyenleri açıkladı...

"BOURDEAUX, MOSTAFA'YLA İLGİLENDİ"

Mostafa Mohamed'le konuştuk. Bordeaux konusunda böyle bir imkan olursa bununla ilgilenebileceğini söyledi. Aramızda yaptığımız istişarelerde de bu olayın olmasını istemediğimizi söyledik, neticede de konu kapandı.

"UEFA KUPASI'NI ALDIKTAN SONRA AÇILDI"

Makas, biz UEFA Kupası'nı aldıktan sonra açılmaya başladı. Buna Galatasaray sebep oldu. Manchester United'ı eleyip, Şampiyonlar Ligi'ne katıldıktan sonra kural değişikliği yaptılar.

Diğer federasyonların baskısıyla bazı değişiklikler yapıldı. UEFA, aldığı yanlış kararlarla futbolun ruhuna büyük zararlar verdi. Eskiden daha az gelirli liglerin temsilcilerinin Avrupa'da başarı kazanma ihtimali vardı.

UEFA, baskılara boyun eğerek, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni elitist takımların eline bıraktı. 2. olmuş bir Galatasaray, 3 ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ediyorsa, bu sistemde bir yanlışlık var.