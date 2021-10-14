Son dakika: Burak Elmas’tan Gedson Fernandes ve Falcao sözleri! Bilinmeyenleri açıkladı...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a röportaj verdi. Merak edilen birçok konuya açıklık getiren Burak Elmas, Gedson Fernandes, Falcao ve Mostafa Mohamed hakkında bilinmeyen birçok detayı açıkladı.
Burak Elmas'ın sözleri şöyle...
Geçtiğimiz seçim, Galatasaray adına çok önemli bir seçimdi. Bu seçime aday olmak bir iktidar mücadelesi değil, Galatasaray adına verilen bir mücadeleydi. Türkiye'de örnek gösterilecek bir seçim süreci yürüttük.
Biz, sorunların büyüklüğünü biliyorduk. Seçime girerken kaybetmekten korkmadık. Kazandıktan sonra da burada kalma kaygısıyla hareket etmiyoruz.
Tablo içinde tabii ki sürprizlerle karşılaştık. Biz buraya pembe bir tablo bekleyerek gelmedik. Henüz çok yeniyiz. Hızlı çalıştık, bu 3 ayda bir-iki senelik çalıştığımızı hissediyoruz. Umarım dışardan da böyle algılanıyordur. Hata yapmamaya özen gösteriyoruz.
Kulüplerimizdeki problemin sebebi pandemi değil. Pandemi üstüne geldi. Pandemi olmasaydı da kulüplerimizin ciddi maddi problemleri vardı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı da ortadan kalktı. Bu sistem, geçmişte yapılanlarla devam edemezdi.
Bir hakemden şikayet ederek, bu hakem bize gelmesin diyerek bu sistemin düzeltilemeyeceğini son 15 senede defalarca kez denedik ama yine deniyoruz. Tahkim, disiplin yargıları... Bundan şikayet etmeyen tek kulüp yoktur. O zaman sistemleri sorgulamak zorundayız.
YABANCI KURALI HAKKINDA
Futbol paydaşlarının, bazı teknik direktörlerin ve yorumcuların bu konuda samimi olmadıklarını düşünüyorum. Tarafı oldukları takım için aynı senede farklı yorumlar yapan teknik direktörler gördük. Bu, samimiyetsiz. Doğru, belli kalitede yabancıların gelmesi lazım ama geçmişte yabancı kuralı varken Türk futbolu uçmadı. Burada esas, iyi oyuncuyla maç ve antrenman yapmak. Yabancı kuralı, size Türk oyuncu oynatmayı yasaklamıyor.
Türk futbolunda sorunları kişilere zimmetliyoruz, sonra o kişi gittikten sonra sorun devam ediyor. Mümkün olduğunca hatalardan arındırılan bir sistem istiyoruz. Türk kulüplerine yabancı sınırı getirmek yerine altyapıyı teşvik etmek daha uygun.
FALCAO VE GEDSON AÇIKLAMASI
Falcao'yla açık ve samimi şekilde konuştuk. Galatasaray'ın içinde bulunduğu maddi durumun, maaşlarını ödemek için uygun olmadığını onlara söyledik. Bazı oyuncular anlayışlı davrandılar. Eğer Falcao transferinin olduğu dönemki yöneticilerimiz kulübün sahibi olsaydı, Falcao'yu transfer etmezlerdi.
Önümüzdeki sene alması gereken ücretin %40'ı konusunda anlaştık. O da transferin son gününde Rayo Vallecano'yla anlaştı. Önümüzdeki sene de bu tip hamleler devam edecek. Takımın maaş ve yaş limitini belli bir standarta oturtmamız lazım.
Gedson için çok yüksek bir bonservis bedeli istediler. Sonrasında da kadroda tutma kararı aldılar.
"MARCAO VE KEREM BİZİM OYUNCULARIMIZ"
Marcao ve Kerem bizim oyuncularımız. Siz de biliyorum halı sahada futbol oynuyorsunuzdur. Bazı arkadaşlarımız vardır, o gün sinirlidir. Olan bir olaydan dolayı arkadaşlığınızı bitirmezsiniz. Aile arasında da kardeşler kavga edebilir, orada aileden atmıyorsunuz.
Öncelikle oyuncularımızın ruhsal durumu açısından temkinli bir duruş sergiledik. Ben de maçtan sonra direkt soyunma odasına indim. Fatih hocamla oturduk, analiz yaptık ve sonrasında da hareket planı belirledik. Kararı hemen orada almak yerine sonrasına bıraktık.
Toplumumuzda direkt biletini keselim yargısı olur ama o günü analiz ettikten sonra bu kararı verdik. Bizim görevimiz, Galatasaray'ın sporcularını ve varlıklarını korumak. Bunu yaparken de Galatasaray değerlerine sahip çıkmak.
"BOURDEAUX, MOSTAFA'YLA İLGİLENDİ"
Mostafa Mohamed'le konuştuk. Bordeaux konusunda böyle bir imkan olursa bununla ilgilenebileceğini söyledi. Aramızda yaptığımız istişarelerde de bu olayın olmasını istemediğimizi söyledik, neticede de konu kapandı.
"UEFA KUPASI'NI ALDIKTAN SONRA AÇILDI"
Makas, biz UEFA Kupası'nı aldıktan sonra açılmaya başladı. Buna Galatasaray sebep oldu. Manchester United'ı eleyip, Şampiyonlar Ligi'ne katıldıktan sonra kural değişikliği yaptılar.
Diğer federasyonların baskısıyla bazı değişiklikler yapıldı. UEFA, aldığı yanlış kararlarla futbolun ruhuna büyük zararlar verdi. Eskiden daha az gelirli liglerin temsilcilerinin Avrupa'da başarı kazanma ihtimali vardı.
UEFA, baskılara boyun eğerek, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni elitist takımların eline bıraktı. 2. olmuş bir Galatasaray, 3 ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ediyorsa, bu sistemde bir yanlışlık var.