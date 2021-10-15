Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cuma mesajları 2021 ile herkese "Hayırlı Cumalar!" En güzel, anlamlı, dualı, kısa ve uzun, resimli Cuma mesajları 15 Ekim 2021
Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:47 Son Güncelleme: 15.10.2021 07:48

Cuma mesajları 2021 ile herkese "Hayırlı Cumalar!" En güzel, anlamlı, dualı, kısa ve uzun, resimli Cuma mesajları 15 Ekim 2021

Cuma mesajları 2021 ile herkese Hayırlı Cumalar! En güzel, anlamlı, dualı, kısa ve uzun, resimli Cuma mesajları 15 Ekim 2021

En güzel resimli Cuma Mesajları araştırmaları başladı. Cuma gününün manevi huzuruyla milyonlarca vatandaş akşam saatlerinden itibaren sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" diliyor. Gerek sosyal medyada gerekse çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşım yapmak isteyen kişiler için sabah.com.tr olarak en güzel, anlamlı, dualı, hadisli ve ayetli resimli Cuma mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte 15 Ekim 2021 Kısa, uzun, en güzel, anlamlı ve farklı Resimli Cuma mesajları sözleri…

Bugün binlerce müslüman ibadetlerini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşarken aynı zamanda sevdiklerine Cuma mesajları çeşitleri ile ile "Hayırlı Cumalar" dileklerini iletiyor. "Hayırlı Cumalar" veya "Cumanız Mübarek Olsun" yazılı çeşitli görsellerle birlikte en güzel Cuma mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden paylaşarak sevdiklerinizle paylaşmanız mümkün. Bu noktada kısa, uzun, en güzel, anlamlı, farklı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. İşte seçenekler...

Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme. Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

EN GÜZEL CUMA KUTLAMA MESAJLARI

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar.


Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları ve Sözleri 2021 | Kısa, Uzun, Hadisli, Anlam Dolu, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

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Cuma mesajları ve sözleri ile HAYIRLI CUMALAR! İşte Kısa, Uzun, Hadisli, En güzel ve Resimli Cuma Mesajları 2021!

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Cuma mesajları 2021 ile herkese "Hayırlı Cumalar!" En güzel, anlamlı, dualı, kısa ve uzun, resimli Cuma mesajları 15 Ekim 2021
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