Giriş Tarihi: 15.10.2021 22:35Son Güncelleme: 15.10.2021 22:42
Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nde hangi adla geçer?
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ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nde hangi adla geçer? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nde hangi adla geçer? sorusunun cevabı
Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?