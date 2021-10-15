Geçen sezonun dikkat çeken tarih konulu dizilerinden Bir Zamanlar Kıbrıs, yeni sezona Kıbrıs: Zafere Doğru adı ile giriş yapıyor. Tarihi seyre göre uyarlanan senaryoda, Kıbrıs Türklerinin mücadelesinde zafer yaklaşırken, yeni sezon için bu isim uygun görüldü. Dizinin yeni sezonunu izlemek isteyenler Bir Zamanlar Kıbrıs devam dizisi Zafere Doğru oyuncuları kimler ve ne zaman çıkacak, hangi gün ve saat kaçta başlayacak gibi sorulara yanıt arıyor. Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte diziye ilişkin detaylar.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEREDE ÇEKİLİYOR VE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci sezonunda tarihi gerçekler çerçevesinde, "Erenköy Direnişi"nin ekrana geleceği dizinin yeni tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Erenköy'ün düşmemesi için verilen zorlu mücadele ekrana geldi. Çekimleri Kıbrıs'ta ve devam eden dizi güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi gerçeklere dayanan konusuyla dikkat çekiyor.