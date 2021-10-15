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Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:58 Son Güncelleme: 15.10.2021 07:58

Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananların listesi: 2021 Magnum çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananların listesi: 2021 Magnum çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu mu?

13 Ekim tarihinde düzenlenen Magnum Porsche çekilişi sonucunda kazananların isim listesi, çekilişe katılanlar tarafından merak ediliyor. Asil isimlerin kabul etmemesi halinde yedek isimler arasında ödül paylaşılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonrası “Magnum çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?” sorusuna yanıt arayan katılımcılar için Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananların listesi hakkındaki bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Magnum çekiliş sonuçları son bilgiler.

Magnum çekiliş sonuçları, katılımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. 30 Eylül tarihine kadar katılım sağlayan adaylar için 13 Ekim 2021 tarihinde çekiliş yapıldı. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonrası ise "Magnum çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere; asil isimlerin ödülü kabul etmemesi halinde yedek isimler arasında ödül paylaşılacak. Peki; Magnum çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananların listesi 2021

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum Çekiliş Sonuçları kapsamında kazanan asil talihliler:

Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı
YASEMİN USLU / BURSA

Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş
OSMAN BİLGİÇ / NİĞDE

Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞ ÖDÜLÜ NE KADAR?

Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir.

İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

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Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananların listesi: 2021 Magnum çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu mu?
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