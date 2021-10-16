28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak, hangi güne denk geliyor?

CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Her yıl resmi tatil olarak ilan edilen milli bayramımız yıl dönümü Cuma gününe denk geliyor. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.

Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.