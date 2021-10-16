Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi için heyecan dorukta. Hızlı ve Öfkeli; hız, heyecan, macera, güzel kadınlar ve muhteşem arabalar arasında akıp giden ve hiç düşmeyen temposu ile bir kez daha izleyicisi ile buluşuyor. Peki; Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu nedir? Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİ KONUSU

Hızlı ve Öfkeli; hız, heyecan, macera, güzel kadınlar ve muhteşem arabalar arasında akıp giden ve hiç düşmeyen temposu ile bir kez daha izleyicisi ile buluşuyor. Emekliye ayrılan Brian O'Connor, kendisini baştan çıkaran sokak yarışları ve yeraltı dünyasının kirli işlerine bulaşmadan duramaz. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O'Connor, kirli para naklini gerçekleştirme operasyonu ile Miami'li tüccar Carter Verone'u yakalamanın peşindedir. Bu sırada el altından çalışan casus Monica Fuentes ile işbirliği yapar. Filmin yönetmeni John Singleton, heyecan ve macera ile izleyicisinin ayaklarını yerden kesiyor!

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİ OYUNCULARI