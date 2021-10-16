Maxi Lopez’i aldatan Wanda Nara, Mauro Icardi ile aynı kaderi yaşadı! Sosyal medyadan ağır sözler...

Dünya futbolunda ilişkileriyle bir döneme damga vuran Mauro Icardi ve Wanda Nara, İtalyan basınında yer alan habere göre ayrılmanın eşiğine geldi. Arjantinli model ve televizyon ünlüsü Wanda Nara, 2013 yılında Maxi Lopez ile evliyken Maxi Lopez'in takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilişki yaşamaya başlamıştı.
O dönem gündeme bomba gibi düşen bu yasak aşk, tüm dünyanın diline düşmüştü. İkili daha sonra evlendi ve bir süredir evliliklerini sürdürüyordu.
"O KADIN İÇİN..."
Son günlerde Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin arasının bozulduğu ve ayrılık dedikoduları çıkmayı başlamıştı. Tam da bu sırada sosyal medya hesabından Icardi'yi hedef alan ünlü model, çok ağır sözler kullandı.
Mauro Icardi için bir paylaşım yapan Wanda Nara, "O kadın için aileni mahvettin!" sözlerini kullandı ve ünlü futbolcuyu takipten çıktı.
Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan Wanda Nara ve Mauro Icardi, birlikte oldukları tüm fotoğrafları da sildi. İtalyan basınında ise ikilinin ayrıldıkları haberleri ortaya çıktı.
ICARDİ'NİN YENİ SEVGİLİSİ MARİA EUGENİA SUAREZ Mİ?
Yine İtalyan basınına göre, Icardi'nin Wanda Nara ile evliyken ilişki yaşadığı iddia edilen bir başka Arjantinli model, Maria Eugenia Suarez oldu.
Ancak Mauro Icardi ve Wanda Nara ikilisinin arasında neler olduğu ve ayrılık kararının sebebi henüz netlik kazanmadı.