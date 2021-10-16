Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS 2. ek tercih kılavuzu ÖSYM AİS başvuru ekranı: YKS 2. Ek tercih kılavuzu ile 140 puanla alan üniversiteler hangileri ve nasıl tercih yapılır?
Giriş Tarihi: 16.10.2021 15:12 Son Güncelleme: 16.10.2021 15:12

YKS 2. ek tercih kılavuzu ÖSYM AİS başvuru ekranı: YKS 2. Ek tercih kılavuzu ile 140 puanla alan üniversiteler hangileri ve nasıl tercih yapılır?

YKS 2. ek tercih kılavuzu ÖSYM AİS başvuru ekranı: YKS 2. Ek tercih kılavuzu ile 140 puanla alan üniversiteler hangileri ve nasıl tercih yapılır?

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle başlayan YKS 2. Ek tercih sürecinde adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını yapmaya başladı. Yayımlanan kılavuzda 140 puan alanlar için de detaylar belli odu. Öte yandan adaylar “YKS 2. Ek tercih kılavuzu ile 140 puanla alan üniversiteler hangileri, nasıl tercih yapılır, ek yerleştirme ücreti ne kadar?” gibi sorular gündeme taşındı. Bilindiği üzere herhangi bir eğitim kurumuna önceden yerleşmiş olan vatandaşlar başvuruda bulunamayacak. Peki, YKS 2. Ve 3. Ek tercih nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar...

YKS 2. Ek tercih başvuru ekranı ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıldı. İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar bu noktada boş kontenjanlara başvurularını yapacak. "YKS 2. Ek tercih kılavuzu ile 140 puanla alan üniversiteler hangileri, nasıl tercih yapılır, ek yerleştirme ücreti ne kadar?" gibi birçok soru bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte YKS 2. Tercih başvuru ekranı ve tüm detaylar...



YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.

YKS 2. TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS 2. tercih kılavuzu ÖSYM internet sitesi üzerinden yayımlandı.

YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...



140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihler belli oldu. YKS ek tercihleri 14 Ekim ve 18 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.



2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPAMAZLAR?

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.



2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?

Evet. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.

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YKS 2. ek tercih kılavuzu ÖSYM AİS başvuru ekranı: YKS 2. Ek tercih kılavuzu ile 140 puanla alan üniversiteler hangileri ve nasıl tercih yapılır?
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