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Giriş Tarihi: 17.10.2021 16:05

17 Ekim Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var, TV’de hangi diziler var? Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı

17 Ekim Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var, TV’de hangi diziler var? Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı

Hafta sonunu evde televizyonda yayınlanan programları izleyerek geçirmek isteyenler, “bugün televizyonda ne var, TV’de hangi diziler var?” gibi sorulara yanıt arıyor. Mevlid Kandili dolayısıyla kandile özel programların da yer aldığı 17 Ekim Pazar TV yayın akışı haberimizde. İşte 17 Ekim Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek yapımlar.

Pazar günleri yayınlanan dizi ve programları canlı olarak takip etmek isteyenler, 17 Ekim Pazar TV yayın akışı ile programların saatlerini araştırıyor. Yayın günü ve saati değişen programlar bu akış ile araştırılırken, "Bugün televizyonda ne var, TV'de hangi diziler var?" soruları da yanıt buluyor. Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek yapımlara ilişkin bilgiler haberimizde.

17 EKİM PAZAR 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

İşte bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları!

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

15:25 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

21:45 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:10 M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

22:30 Aykut Enişte

TRT 1 YAYIN AKIŞI

03:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

03:55 Muhteşem Kraliçe

05:00 Yeşil Deniz

07:30 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm

08:30 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

14:20 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Mevlid Kandili (Canlı)

20:30 Teşkilat (Altyazılı)

23:50 3'Te 3

01:10 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

03:55 Yeşil Deniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

22:15 Neşeli Günler

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17 Ekim Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var, TV’de hangi diziler var? Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı
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