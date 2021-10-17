17 Ekim Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var, TV’de hangi diziler var? Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı

Pazar günleri yayınlanan dizi ve programları canlı olarak takip etmek isteyenler, 17 Ekim Pazar TV yayın akışı ile programların saatlerini araştırıyor. Yayın günü ve saati değişen programlar bu akış ile araştırılırken, "Bugün televizyonda ne var, TV'de hangi diziler var?" soruları da yanıt buluyor. Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek yapımlara ilişkin bilgiler haberimizde.
İşte bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları!
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:25 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
21:45 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:10 M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
22:30 Aykut Enişte
TRT 1 YAYIN AKIŞI
03:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
03:55 Muhteşem Kraliçe
05:00 Yeşil Deniz
07:30 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
08:30 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
14:20 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Mevlid Kandili (Canlı)
20:30 Teşkilat (Altyazılı)
23:50 3'Te 3
01:10 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
03:55 Yeşil Deniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
22:15 Neşeli Günler