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Giriş Tarihi: 17.10.2021 18:29 Son Güncelleme: 17.10.2021 18:38

Erzurumspor'dan müthiş geri dönüş! 8 gollü maç...

AA
Erzurumspor’dan müthiş geri dönüş! 8 gollü maç...

TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yaşandı. B.B Erzurumspor evinde Altınordu'yu konuk etti. Erzurumspor, 2-0 geriye düştüğü maçta peş peşe bulduğu gollerle Altınordu'yu 6-2 mağlup ederek müthiş bir geri dönüşe imza attı.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altınordu'yu 6-2 mağlup etti. Erzurumspor, maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen peş peşe attığı gollerle sahadan 6-2 galip ayrılarak müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Eren Tozlu bu maçta 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Goller: Dk. 5 Sami Satılmış, Dk. 45+2 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 45+5, 45+7 ve 76 Eren Tozlu, Dk. 51 Hasek, Dk. 73 Shala, Dk. 81 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 20 Yusuf Can Esendemir (Altınordu)

Erzurumspor bu galibiyetle puanını 18' çıkardı ve üçüncü sıraya yerleşti. Altınordu'nun puanı ise 10'da kaldı.

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Erzurumspor'dan müthiş geri dönüş! 8 gollü maç...
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