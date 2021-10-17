Erzurumspor’dan müthiş geri dönüş! 8 gollü maç...

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altınordu'yu 6-2 mağlup etti. Erzurumspor, maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen peş peşe attığı gollerle sahadan 6-2 galip ayrılarak müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Eren Tozlu bu maçta 3 gol atarak hat-trick yaptı.
Goller: Dk. 5 Sami Satılmış, Dk. 45+2 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 45+5, 45+7 ve 76 Eren Tozlu, Dk. 51 Hasek, Dk. 73 Shala, Dk. 81 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kart: Dk. 20 Yusuf Can Esendemir (Altınordu)
Erzurumspor bu galibiyetle puanını 18' çıkardı ve üçüncü sıraya yerleşti. Altınordu'nun puanı ise 10'da kaldı.