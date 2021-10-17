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Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:13 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:13

Gönül Dağı son bölüm izle: Gönül Dağı 36.son bölüm hemen tamamı izle!

Gönül Dağı son bölüm izle: Gönül Dağı 36.son bölüm hemen tamamı izle!

TRT1 ekranlarının dizisi Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. En son 36.bölümüyle ekrana gelen yapımda Gülsüm’ün yüzüğü geri vermesiyle yıkılan Taner, Halime ile yüzleşir. Bu yüzleşmenin sonucunda Taner’in alacağı karar ne olacak? Diziyi canlı olarak takip edemeyenler veya tekrardan izlemek isteyenler Gönül Dağı 36.son bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm izle seçeneği ve TRT1’de Gönül Dağı 36.bölüm tamamı hemen izle ekranı!

Gönül Dağı 36 .bölüm TRT1'de izleyiciyle buluştu. Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı dizide bu hafta Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. Akşam yemeğinde yaşananlar aileyi nasıl etkileyecek? Gönül Dağı son bölüm tek parça izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açıldı. Gönül Dağı son bölüm full kesintisiz izle TRT1'de

GÖNÜL DAĞI 36.SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Gönül Dağı 36.son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülsüm'ün yüzüğü geri vermesiyle yıkılan Taner, Halime ile yüzleşir. Bu yüzleşmenin sonucunda Taner'in alacağı karar ne olacak? Öte yandan Gülsüm, Dilek'i bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuğun sonunda Dilek, nasıl bir karara varacak?

Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. Akşam yemeğinde yaşananlar aileyi nasıl etkileyecek?

Ramazan için hayırlı bir kısmet arayışında olan Hüseyin ve Günşıl, Ramazan'ı nasıl bir maceraya sürükleyecek?

Son zamanlarda yaşanan olayların neticesinde Ciritçi Abdullah, bütün aileyi bir araya getirir. Bu aile toplantısında bütün sorunlar çözülebilecek mi?

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Gönül Dağı son bölüm izle: Gönül Dağı 36.son bölüm hemen tamamı izle!
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