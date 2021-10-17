Mevlid Kandili’nde yaşanan tüm olaylar ve mucizelere ilişkin bilgiler! Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gün gerçekleşen mucizeler neler?

Zulüm ve cehaletle dolu bir dünyaya gelerek bu dünyaya ışık saçan, Allah'ın elçisi olarak insanlığa yol gösteren Hz. Muhammed'in doğumu, İslam aleminde coşkuyla kutlanıyor. Alemlerin Rabbi'ne elçilik eden Peygamberimiz'in (s.a.v.) veladeti 17 Ekim'de kutlanacak. Bu tarih yaklaşırken, Hz. Muhammed'in doğduğu gün gerçekleşen mucizeler nelerdir sorusu yanıt arıyor. İşte Mevlid Kandili'nde yaşanan olaylar ve mucizeler ve merak edilenler.

PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMUNDA GERÇEKLEŞEN MUCİZELER

İran başkadısı ve din adamı Mûbezân, rüyâsında birtakım serkeş develerin bir sürü yürük atları önlerine katarak Dicle ırmağını geçtiklerini, İran topraklarına yayıldıklarını görmüştür.

Hazret-i Âmine'nin bildirdiğine göre kendisi, ne hâmileliği ne de doğum esnâsında hiçbir zahmet çekmemiş ve Allâh Rasûlü dünyâya gelirken doğu ile batı arasını aydınlatan bir nûrun kendisinden çıktığını görmüştür. Peygamber temiz bir şekilde, ellerini yere dayayarak doğmuş ve başını semâya kaldırmıştır.(İbn-i Sa'd, I, 102, 150.)