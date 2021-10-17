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Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:15 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:15

Mevlit Kandili'nde okunacak dualar, sureler nelerdir? Mevlid Kandili duası Türkçe ve Arapça nasıl okunur?

Mevlit Kandili’nde okunacak dualar, sureler nelerdir? Mevlid Kandili duası Türkçe ve Arapça nasıl okunur?

Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen ve Peygamber Efendimizin doğumunu ifade eden Mevlid Kandili gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bu kapsamda bugün idrak edilecek olan kandilde vatandaşlar Mevlid Kandili duası araştırmasına çıktı. Müslümanlık açısından böylesine önemli olan tarihte bu duayı okuyacak olan kişiler detayları merak ediyor. “Mevlid Kandili duası nedir, bu gecede hangi dualar okunur?” soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Mevlid kandili duası, Arapça – Türkçe okunuşu...

Mevlid Kandili duası şimdiden araştırma konusu haline geldi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden bu gece yine en verimli şekilde değerlendirilecek. İbadetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmek isteyen binlerce kişi bu noktada "Mevlid Kandili duası nedir, bu gecede hangi dualar okunur?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Mevlid kandili duası, Arapça – Türkçe okunuşu...

Mevlid Kandili duası! Mevlid Kandili gecesi okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir? Hangi dualar okunur, zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

Elhamdülillahi Rabbil Alemin…

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER NELERDİR?

Mevlid Kandili tesbihleri

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Mevlid Kandili zikirleri

"Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"

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Mevlit Kandili'nde okunacak dualar, sureler nelerdir? Mevlid Kandili duası Türkçe ve Arapça nasıl okunur?
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