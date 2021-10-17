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Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:11 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:12

Mübarek Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili’nde ne oldu, faziletleri nelerdir?

Mübarek Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili’nde ne oldu, faziletleri nelerdir?

Hz. Muhammed S.A.V’ın kutlu doğumunun gerçekleştiği Mevlid Kandili anlam ve önemiyle merak ediliyor. Müslümanlar mübarek gün ve gecelerde dini vazifelerini yerine getirirken bir yandan da Mevlid Kandili’nde ne oldu, önemi nedir sorusuna yanıt arıyor. Bugünü salavatlarla, dualarla ve zikirlerle kutlayan müminler gününü en verimli şekilde geçirmeye çalışıyor. Peki Mevlid Kandili’nde ne oldu, faziletleri nelerdir? Mevlid Kandili anlamı ve önemi ile ilgili bilgiler…

Mevlid Kandili'nde ne oldu, Mevlid Kandili önemi nedir sorusuna binlerce vatandaşlar yanıt arıyor. Peygamber Efendimize (sav) bol bol salât ü selâmların getirildiği bugün aslında Hz. Muhammed'in kutlu doğumunu ifade eder. Mevlid kelimesi sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelmektedir. Peki Mevlid Kandili'nde ne oldu, faziletleri nelerdir? Mevlid Kandili anlamı ve önemi!

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD KANDİLİ GECESİ FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medholunan demektir.

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife iken, mevlid gecesinde, Eshab-ı kiramı toplayıp, Resulullah efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.

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Mübarek Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili’nde ne oldu, faziletleri nelerdir?
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