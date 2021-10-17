"Mevlid ne demek? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir, faziletleri nelerdir?" sorularının yanıtları, 17 Ekim Pazar günü mübarek kandil gecesinde araştırılmaya başlandı. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in kutlu doğumunu ifade eden bu gece, büyük anlam ve önem taşımaktadır. Bu kıymetli gecede; namazlar kılınacak, eller semaya açılacak ve dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek. Öte yandan; "Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid ne demek? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir, faziletleri nelerdir?" gibi soruların da yanıtları merak ediliyor. İşte kandil gecesinin anlamı, önemi ve faziletleri.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.