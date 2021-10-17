Kandil Mesajları ve Sözleri: 2021 En güzel, anlamlı, dualı ve resimli Mevlid Kandili Mesajları yayınlandı

Müslüman alemi Mevlid Kandili gecesine ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyor. Mevlid Kandili her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan takvime göre Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar (bugün) idrak edilecek. 2021 Resimli Kandil mesajları ile de bugünün anlamı ve önemi belirtilecek. Kısa, uzun, resimli kandil mesajları ve sözleri seçeneklerine bu başlık altından ulaşabileceksiniz. İşte en güzel, resimli Mevlid Kandili mesajları ve kısa, uzun kandil mesajları!

2021 RESİMLİ KANDİL MESAJLARI SEÇENEKLERİ

Mevlid Kandili için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kısa, uzun ve resimli kandil mesajları seçenekleri için doğru yerdesiniz. Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile uzakta bulunan yakınlarınızın kandilini en içten dilekleriniz ile kutlayabilirsiniz.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sevdiklerinizin kandilini kutlayabileceğiniz en güzel kandil mesajı seçenekleri şöyle;