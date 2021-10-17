Kandil Mesajları ve Sözleri: 2021 En güzel, anlamlı, dualı ve resimli Mevlid Kandili Mesajları yayınlandı

Müslüman alemi Mevlid Kandili gecesine ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyor. Mevlid Kandili her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan takvime göre Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar (bugün) idrak edilecek. 2021 Resimli Kandil mesajları ile de bugünün anlamı ve önemi belirtilecek. Kısa, uzun, resimli kandil mesajları ve sözleri seçeneklerine bu başlık altından ulaşabileceksiniz. İşte en güzel, resimli Mevlid Kandili mesajları ve kısa, uzun kandil mesajları!
Mevlid Kandili için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kısa, uzun ve resimli kandil mesajları seçenekleri için doğru yerdesiniz. Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile uzakta bulunan yakınlarınızın kandilini en içten dilekleriniz ile kutlayabilirsiniz.
Sevdiklerinizin kandilini kutlayabileceğiniz en güzel kandil mesajı seçenekleri şöyle;
KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ
"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...
Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI
Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller!
Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.
KISA VE UZUN KANDİL MESAJI
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!
Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!
De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.