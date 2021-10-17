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Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:12 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:12

Salavat nasıl getirilir, anlamı nedir? Salavat okunuşu (Arapça- Türkçe)

Salavat nasıl getirilir, anlamı nedir? Salavat okunuşu Arapça- Türkçe

Mevlid Kandili’nin gelmesiyle beraber Salavat getirmek isteyenlerin sayısı artıyor. Hz. Muhammed ve onu soyundan gelen Ehl-i Beyt'e saygı bildirmek adına okunan salavat duasıdır. Kısa söylenişi olsa da en hayırlısı her duayı tam ve eksiksiz şekilde okumaktır. Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen ve Peygamber Efendimizin doğumunu ifade eden Mevlid Kandili gecesinde yine bol bol dua edilecek, namaz kılınacak ve teşbihler çekilecek. Peki Salavat nasıl getirilir, anlamı nedir? Salavat okunuşu nasıl? (Arapça- Türkçe)

Salavat nasıl getirilir, okunuşu nasıl sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Mevlid Kandili 17 Ekim tarihinde idrak edilecek olup salavatın anlamı, okunuşu, nasıl getirildiği bu noktada merak ediliyor. eygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir. Peki Salavat nasıl getirilir, anlamı nedir, okunuşu nasıl?

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir.

SALAVAT-I ŞERİF NEDİR?

"Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." Anlamını taşıyan bu dua Kuranı Kerim'de yer alan bir ayete göre; her Müslümanın okuması gereken dua olarak bilinmektedir. Ayette şu ifadelere yer verilir;

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56

Buna göre; binlerce vatandaş gün içerisinde nasıl Salavat-ı şerif getirileceğini merak ediyor.

Salavat-ı Şerif: Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem.

MEVLİT KANDİLİ'NDE KAÇ SALAVAT GETİRİLMELİDİR?

Mevlid Kandili'nde Salavat getirmenin bir sayısı bulunmamaktadır.

Salavat: "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.

SALAVAT GETİRMEK NASIL YAPILIR?

Bir Müslüman dilediği kadar salavat getirebilmektedir. Ne kadar çok salavat getirilirse getirilsin o kişi için o kadar hayırlı bir durum olmaktadır. Salavat Hz. Muhammed ve onun soyundan gelenleri selamlamak saygı sunmak anlamını taşır.

Kısa söylenişi olsa da en hayırlısı her duayı tam ve eksiksiz şekilde okumaktır…

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Salavat nasıl getirilir, anlamı nedir? Salavat okunuşu (Arapça- Türkçe)
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