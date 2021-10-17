SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir.

SALAVAT-I ŞERİF NEDİR?

"Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." Anlamını taşıyan bu dua Kuranı Kerim'de yer alan bir ayete göre; her Müslümanın okuması gereken dua olarak bilinmektedir. Ayette şu ifadelere yer verilir;

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56

Buna göre; binlerce vatandaş gün içerisinde nasıl Salavat-ı şerif getirileceğini merak ediyor.

Salavat-ı Şerif: Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem.