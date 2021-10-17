Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 17.10.2021 10:51

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bir süredir inişli-çıkışlı grafik sergileyen altın fiyatları, hareketli grafiğini sürdürüyor. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar? 22 ayar bilezik, gram, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu soruları öne çıkıyor. Gelen son dakika bilgisine göre altının gram fiyatı 529 lira civarından işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları (17 Ekim 2021 Pazar)

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları uzun bir süredir inişli çıkışlı bir grafik sergiliyordu. Geçtiğimiz hafta başında başlayan hareketlilik ise gözleri tekrardan altın fiyatlarına çevirdi. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar? 22 ayar bilezik, gram, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Buna göre,

17 EKİM 2021 CANLI ALTIN FİYATLARI

17 Ekim Pazar sabahı altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 07:00 itibariyle güncel altın fiyatlarına aşağıdan ulaşabilir, canlı altın fiyatları için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 472,56

SATIŞ: 490,83

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.438,00

SATIŞ: 3.491,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.468,00

SATIŞ: 3.520,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.345,84

SATIŞ: 3.411,64

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.692,00

SATIŞ: 1.727,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 846,00

SATIŞ: 864,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 526,14

SATIŞ: 526,39

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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