2021 yılının son milli bayramı olan 29 Ekim için geri sayım başladı. Bu tarihte tatil yapmayı planlayan pek çok kişi 29 Ekim tatil mi, resmi tatil olacak mı gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca 29 Ekim hangi güne denk geliyor sorusu da gündemdeki yerini koruyor. 2021 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun yanıtı ve yılın son tatiline ilişkin merak edilenler haberimizde.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR VE TATİL Mİ?
29 Ekim 1925 yılından beri her yıl Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Devlet dairelerinde 29 Ekim hafta sonu tatili ile birleşecek. 28 Ekim'in de yarım gün tatil olması dolayısıyla 2021 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak.
29 EKİM'DE OKULLAR VE İŞ YERLERİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için 29 Ekim Cuma günü okullar tatil olacak. Ayrıca kamu kuruluşları, banka, eczane, noter gibi yerler de mesai yapmayacak. 28 Ekim Perşembe günü ise mesai saat 13:00'te son bulacak.
CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ
Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye ve KKTC'de kutlanan milli bir bayramdır. 29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)'nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir.
2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.