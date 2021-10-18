Türkiye Cumhuriyeti ile Angola Cumhuriyeti arasında vize muafiyeti konusunda bir anlaşma imzalandı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri doğrudan etkileyen bu gelişmeyle ve Erdoğan'ın ziyaretiyle gündeme gelen ülke; Angola nerede, hangi kıtada sorularıyla araştırılıyor. Angola'nın konumu, haritadaki yeri ve vize muafiyeti anlaşmasına ilişkin detaylar haberimizde.

ANGOLA NEREDE, AFRİKA'NIN NERESİNDE?

Angola Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan bir ülkedir. Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dillerinde Ngola olarak adlandırılan ülkenin komşularını güneyde Namibya, kuzeydoğuda Kongo DC, doğuda Zambiya oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Angola'ya bağlı olmasına rağmen anakara ile fiziki bağlantısı bulunmayan ve ülkenin kuzeyinde Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Cabinda bölgesi de Kongo Cumhuriyeti'nin yanı sıra yine Kongo DC ile sınıra sahiptir.