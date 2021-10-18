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Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:49 Son Güncelleme: 18.10.2021 13:49

Angola nerede? Erdoğan’ın ziyaret ettiği Angola’nın konumu, haritadaki yeri ve vize muafiyeti hakkında detaylar!

Angola nerede? Erdoğan’ın ziyaret ettiği Angola’nın konumu, haritadaki yeri ve vize muafiyeti hakkında detaylar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyaretindeki ilk durağı Angola oldu. İmzalanan vize anlaşmasının ve söz konusu seyahatin ardından pek çok kişi “Angola nerede, hangi kıtada?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Angola vize muafiyeti hakkında detaylar da merak edilirken Erdoğan’ın ziyaret ettiği Angola’nın konumu ve haritadaki yeri araştırılıyor. İşte bu ülkeye ilişkin merak edilenlerin yanıtı!

Türkiye Cumhuriyeti ile Angola Cumhuriyeti arasında vize muafiyeti konusunda bir anlaşma imzalandı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri doğrudan etkileyen bu gelişmeyle ve Erdoğan'ın ziyaretiyle gündeme gelen ülke; Angola nerede, hangi kıtada sorularıyla araştırılıyor. Angola'nın konumu, haritadaki yeri ve vize muafiyeti anlaşmasına ilişkin detaylar haberimizde.

ANGOLA NEREDE, AFRİKA'NIN NERESİNDE?

Angola Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan bir ülkedir. Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dillerinde Ngola olarak adlandırılan ülkenin komşularını güneyde Namibya, kuzeydoğuda Kongo DC, doğuda Zambiya oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Angola'ya bağlı olmasına rağmen anakara ile fiziki bağlantısı bulunmayan ve ülkenin kuzeyinde Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Cabinda bölgesi de Kongo Cumhuriyeti'nin yanı sıra yine Kongo DC ile sınıra sahiptir.

ANGOLA RESMİ DİLİ VE KONUŞULAN DİLLER

Angola'da konuşulan neredeyse her yerel dil Bantu dil grubuna ait dillerdir. Portekizce ülkenin resmi dili konumunda olup, çoğunluğu Luanda'da yaşayanlar oluşturmak üzere nüfusun %30'u tarafından anadili olarak konuşulmaktadır.

İşte Angola'nın haritadaki yeri ve konumu

ANGOLA DİNİ YAPISI

Ülke genelinde nüfusun yarısından biraz fazlası Hristiyan dinine mensuptur. Burada katolik mezhebine göre inancını yaşayanların oranı %38 olarak ifade edilirken, Protestan mezhebine inananların oranı %15 düzeyindedir. Angola'da nüfusun geriye kalan yarıya yakın kısmı ise yerel dinlere inanmaktadır. İslamiyet, Angola'da neredeyse hiç görülmemekte olup, islam inancına göre yaşamını idame ettiren ve çoğu diğer Afrika ülkelerinden gelen %1 civarı topluluğun çoğu ise sünni mezhebine göre inancını yaşamaktadır.

ANGOLA CUMHURİYETİ NE ZAMAN KURULDU?

Bir dönem Portekiz sömürgesi olan ülke, 15 yıllık bağımsızlık savaşının ardından 11 Kasım 1975'te bağımsızlığını ilan etmiştir. Ülkenin başkenti Luanda'dır.

VİZE MUAFİYETİ ŞARTLARI NELER?

Anlaşma, Türkiye ve Angola'daki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyetine ilişkin genel hüküm ve koşulları içeriyor.

Buna göre, ülkesinden çıktığı esnada asgari 6 ay geçerliliği bulunan pasaport hamili Türk ve Angola vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, çıkmak ve her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

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Angola nerede? Erdoğan’ın ziyaret ettiği Angola’nın konumu, haritadaki yeri ve vize muafiyeti hakkında detaylar!
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