Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler son dakika: Türkiye ve çevresi depremler listesi 18 Ekim 2021 Pazartesi

18 Ekim 2021 Pazartesi sabahı itibariyle "az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli son depremler listesini takip ediyor. Fay hareketliliğinin yoğun olduğu Ege Denizi ve Akdeniz çevresi başta olmak üzere yurt genelinde sık sık irili ve ufaklı depremler meydana geliyor. Türkiye ve çevresi depremler listesi son dakika olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte yer sarsıntıları ile ilgili son dakika haberleri.
18 EKİM KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi'nin 18 Ekim 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremlerle ilgili bilgiler verdiği son dakika depremler listesi şu şekilde:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.10.18 08:32:27 37.7213 26.9848 19.9 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.18 08:16:18 40.8418 31.5172 10.9 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel 2021.10.18 07:20:57 40.0045 28.1900 9.3 -.- 1.7 -.- YAHYAKOY-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel 2021.10.18 05:27:43 35.1080 28.8957 85.9 -.- 3.6 3.5 AKDENIZ İlksel 2021.10.18 05:15:08 36.5907 27.0330 26.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.18 05:07:18 39.4290 32.9867 6.1 -.- 1.4 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel 2021.10.18 04:54:09 39.1382 36.0408 2.1 -.- 1.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel 2021.10.18 04:43:05 36.4615 27.2207 5.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.18 04:00:05 41.4972 44.1463 5.0 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel 2021.10.18 03:52:47 36.3762 27.2207 25.4 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.18 03:28:23 41.2588 43.9985 8.5 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel 2021.10.18 03:28:02 38.9643 26.1732 10.3 -.- 3.6 3.6 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.18 03:17:49 39.3025 27.8897 9.3 -.- 3.1 3.0 FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2021.10.18 03:03:00 37.1008 27.8787 30.4 -.- 1.2 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2021.10.18 02:52:37 38.7103 34.1252 5.7 -.- 1.3 -.- BALCI-ORTAKOY (AKSARAY) İlksel 2021.10.18 02:37:11 36.6095 27.1260 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.18 02:33:31 38.1060 25.9093 8.7 -.- 1.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.18 02:11:18 36.5985 27.4003 16.6 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.18 02:06:25 36.5623 27.3983 16.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.18 02:05:46 41.0752 43.8607 7.4 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN İlksel 2021.10.18 01:57:35 37.0418 28.3612 23.8 -.- 0.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel 2021.10.18 01:03:50 36.2600 27.0867 10.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.18 00:19:56 38.4255 44.3782 5.0 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
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