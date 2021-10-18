Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler son dakika: Türkiye ve çevresi depremler listesi 18 Ekim 2021 Pazartesi
Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:46

Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler son dakika: Türkiye ve çevresi depremler listesi 18 Ekim 2021 Pazartesi

Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler son dakika: Türkiye ve çevresi depremler listesi 18 Ekim 2021 Pazartesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika olarak duyurulan depremler, pek çok vatandaş tarafından takip ediliyor. Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü araştırılıyor. Bu araştırmalar ışığında günlük olarak paylaşılan Türkiye ve çevresi depremler listesi haberimizde. İşte 18 Ekim 2021 Pazartesi son dakika deprem listesi.

18 Ekim 2021 Pazartesi sabahı itibariyle "az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli son depremler listesini takip ediyor. Fay hareketliliğinin yoğun olduğu Ege Denizi ve Akdeniz çevresi başta olmak üzere yurt genelinde sık sık irili ve ufaklı depremler meydana geliyor. Türkiye ve çevresi depremler listesi son dakika olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte yer sarsıntıları ile ilgili son dakika haberleri.

18 EKİM KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin 18 Ekim 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremlerle ilgili bilgiler verdiği son dakika depremler listesi şu şekilde:



Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.10.18 08:32:27  37.7213   26.9848       19.9      -.-  1.9  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.10.18 08:16:18  40.8418   31.5172       10.9      -.-  1.9  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2021.10.18 07:20:57  40.0045   28.1900        9.3      -.-  1.7  -.-   YAHYAKOY-SUSURLUK (BALIKESIR)                     İlksel
2021.10.18 05:27:43  35.1080   28.8957       85.9      -.-  3.6  3.5   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.18 05:15:08  36.5907   27.0330       26.0      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.18 05:07:18  39.4290   32.9867        6.1      -.-  1.4  -.-   KOCYAYLA-BALA (ANKARA)                            İlksel
2021.10.18 04:54:09  39.1382   36.0408        2.1      -.-  1.4  -.-   BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)                           İlksel
2021.10.18 04:43:05  36.4615   27.2207        5.8      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.18 04:00:05  41.4972   44.1463        5.0      -.-  2.5  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2021.10.18 03:52:47  36.3762   27.2207       25.4      -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.18 03:28:23  41.2588   43.9985        8.5      -.-  2.1  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2021.10.18 03:28:02  38.9643   26.1732       10.3      -.-  3.6  3.6   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.10.18 03:17:49  39.3025   27.8897        9.3      -.-  3.1  3.0   FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)                       İlksel
2021.10.18 03:03:00  37.1008   27.8787       30.4      -.-  1.2  -.-   BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2021.10.18 02:52:37  38.7103   34.1252        5.7      -.-  1.3  -.-   BALCI-ORTAKOY (AKSARAY)                           İlksel
2021.10.18 02:37:11  36.6095   27.1260        5.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.18 02:33:31  38.1060   25.9093        8.7      -.-  1.4  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.10.18 02:11:18  36.5985   27.4003       16.6      -.-  1.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.18 02:06:25  36.5623   27.3983       16.3      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.18 02:05:46  41.0752   43.8607        7.4      -.-  2.5  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel
2021.10.18 01:57:35  37.0418   28.3612       23.8      -.-  0.7  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.10.18 01:03:50  36.2600   27.0867       10.3      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.18 00:19:56  38.4255   44.3782        5.0      -.-  2.4  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler son dakika: Türkiye ve çevresi depremler listesi 18 Ekim 2021 Pazartesi
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