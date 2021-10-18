Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler son dakika: Türkiye ve çevresi depremler listesi 18 Ekim 2021 Pazartesi

18 Ekim 2021 Pazartesi sabahı itibariyle "az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli son depremler listesini takip ediyor. Fay hareketliliğinin yoğun olduğu Ege Denizi ve Akdeniz çevresi başta olmak üzere yurt genelinde sık sık irili ve ufaklı depremler meydana geliyor. Türkiye ve çevresi depremler listesi son dakika olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte yer sarsıntıları ile ilgili son dakika haberleri.

18 EKİM KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin 18 Ekim 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremlerle ilgili bilgiler verdiği son dakika depremler listesi şu şekilde: