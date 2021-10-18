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Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:17

BAYKAR nedir, ne anlama gelir? Özdemir Bayraktar’ın kurduğu BAYKAR Savunma ne iş yapar?

BAYKAR nedir, ne anlama gelir? Özdemir Bayraktar’ın kurduğu BAYKAR Savunma ne iş yapar?

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın hayatını kaybetmesinin ardından acı haber sonrası “BAYKAR nedir, ne anlama gelir, ne iş yapar, ne zaman kuruldu?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. 1984 yılında Özdemir Bayraktar tarafından otomotiv sanayine yerlileştirmeye tabi hassas motor, pompa ve dişli kutusu parçalarının imalatı konusunda hizmet etme amacıyla kurulan şirket savunma sanayisine çok büyük katkılar sağlamıştır. Peki, BAYKAR Savunma nedir, ne anlama gelir, ne iş yapar? İşte detaylar...

BAYKAR Savunma araştırma konusu haline geldi. 1984 senesinde Özdemir Bayraktar'ın kurduğu şirket, ülkemizde savunma sanayisine büyük katkılar sağlamış bir şirket olarak bilinirken Özdemir Bayraktar'ın vefatı sonrası gündeme geldi. Gelen acı haber sonrası şirketle ilgili olarak "BAYKAR Savunma nedir, ne anlama gelir, ne iş yapar?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu şirket; savunma ve havacılık dünyasında insansız hava aracı (İHA) teknolojileri ile bu alanda Ar-Ge çalışmalarına da öncülük etmiştir. Peki, BAYKAR Savunma nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar...

BAYKAR NEDİR?

Baykar (Bayraktar Kardeşler'in kısaltılmış hali), bir makine imalat ve savunma şirketi. Baykar Makine ismiyle 1984 yılında Özdemir Bayraktar tarafından otomotiv sanayine yerlileştirmeye tabi hassas motor, pompa ve dişli kutusu parçalarının imalatı konusunda hizmet etme amacıyla kurulmuştur. 2000 yılından itibaren ailenin ikinci nesil mühendislerinin katılımı ile (Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar)Baykar bünyesinde savunma ve havacılık dünyasında insansız hava aracı (İHA) teknolojileri ile bu alanda Ar-Ge çalışmalarına başlanılmıştır. Şirket aynı zamanda Teknofest İstanbul'un paydaşlarından biridir.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?

1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı. Çalışma hayatında her zaman azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar, yürüttüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden kalite detaydadır anlayışıyla titiz bir şekilde çalışmıştır.

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BAYKAR nedir, ne anlama gelir? Özdemir Bayraktar’ın kurduğu BAYKAR Savunma ne iş yapar?
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