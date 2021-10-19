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Giriş Tarihi: 19.10.2021 16:52 Son Güncelleme: 19.10.2021 16:52

Fenerbahçe'nin UEFA maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Royal Antwerp maçı şifresiz mi ve saat kaçta?

Fenerbahçe’nin UEFA maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Royal Antwerp maçı şifresiz mi ve saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i ağırlayacak. Bu noktada, Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Gruptaki son maçında Olympiakos'a 3-0 yenilen Sarı-Lacivertliler, Royal Antwerp'i devirerek ilk 3 puanını almak istiyor. Peki, Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA maçı şifresiz mi? İşte, FB UEFA maçı hakkında son gelişmeler

Haydi Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Kanaryalar, E. Frankfurt ile 1-1 berabere kalırken Olympiakos'a ise 3-0 yenildi. Bu noktada, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

FENERBAHÇE ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasındaki mücadele, 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe maçı şifreli olarak canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, detaylar;

Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE'NİN MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 19 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 19.45'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

FENERBAHÇE-ROYAL ANTWERP MAÇINDA RUS HAKEM SERGEİ IVANOV DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edeceği 3. hafta maçını, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Ivanov yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakada Ivanov'un yardımcılıklarını Roman Usachev ile Valeri Danchenko yapacak.

Aynı ülkeden Kirill Levnikov ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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Fenerbahçe'nin UEFA maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Royal Antwerp maçı şifresiz mi ve saat kaçta?
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