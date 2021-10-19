Fenerbahçe’nin UEFA maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Royal Antwerp maçı şifresiz mi ve saat kaçta?

Haydi Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Kanaryalar, E. Frankfurt ile 1-1 berabere kalırken Olympiakos'a ise 3-0 yenildi. Bu noktada, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasındaki mücadele, 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe maçı şifreli olarak canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte, detaylar;
Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 19 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 19.45'de başlayacak.
Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
FENERBAHÇE-ROYAL ANTWERP MAÇINDA RUS HAKEM SERGEİ IVANOV DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edeceği 3. hafta maçını, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Ivanov yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakada Ivanov'un yardımcılıklarını Roman Usachev ile Valeri Danchenko yapacak.
Aynı ülkeden Kirill Levnikov ise dördüncü hakem olarak görev alacak.