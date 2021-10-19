Fenerbahçe’nin UEFA maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Royal Antwerp maçı şifresiz mi ve saat kaçta?

Haydi Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Kanaryalar, E. Frankfurt ile 1-1 berabere kalırken Olympiakos'a ise 3-0 yenildi. Bu noktada, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

FENERBAHÇE ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasındaki mücadele, 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe maçı şifreli olarak canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, detaylar;