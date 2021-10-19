"Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı, çiftçilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı son açıklamada, 8 Ekim Cuma gününden itibaren mazot gübre desteği ödemelerinin hesaplara aktarılacağını bildirmişti. İşte 2021 Mazot gübre desteği sorgulama işlemleri ve konu ile ilgili detaylar.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtmişti. Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulunmuştu:
"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."
Bir sonraki ödeme tarihi hakkında ilerleyen haftalarda açıklama yapılması bekleniyor.
ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?
Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.