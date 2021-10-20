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Giriş Tarihi: 20.10.2021 07:07 Son Güncelleme: 20.10.2021 07:07

19 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 19 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları

19 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 19 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları

Küresel anlamda 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Salgının ülkemizdeki ilk vaka tespitinden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı internet sitesi üzerinden ilan edilen en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 30 bin 862 kişi pozitif sonuç alınması sonrasında tedavileri başlatıldı. Öte yandan bugünkü koronavirüs vaka-vefat verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor. Merak konusu olan 19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? yanıtları ve tüm bilgiler.

Sağlık Bakanlığı son dakika 19 Ekim koronavirüs tablosu verileri merak konusu olmaya devam ediyor. Günlük bazda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu verileri merak edilerek "19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" soruları aracılığıyla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA: 19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

19 Ekim korona tablosu verilerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;

19 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 862

VEFAT SAYISI: 223

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 352




18 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 240

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 539

17 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 114

VEFAT SAYISI: 186

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403



16 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 537

VEFAT SAYISI: 212

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611

15 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 694

VEFAT SAYISI: 181

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 513

14 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 706

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 461

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19 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 19 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları
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