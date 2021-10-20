19 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 19 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları

Sağlık Bakanlığı son dakika 19 Ekim koronavirüs tablosu verileri merak konusu olmaya devam ediyor. Günlük bazda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu verileri merak edilerek "19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" soruları aracılığıyla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.
19 Ekim korona tablosu verilerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 30 bin 862
VEFAT SAYISI: 223
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 352
VAKA SAYISI: 29 bin 240
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 539
VAKA SAYISI: 24 bin 114
VEFAT SAYISI: 186
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403
VAKA SAYISI: 28 bin 537
VEFAT SAYISI: 212
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611
VAKA SAYISI: 30 bin 694
VEFAT SAYISI: 181
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 513
VAKA SAYISI: 30 bin 706
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 461