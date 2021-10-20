Kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra milyonlarca öğrenci ve veli "28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, 29 Ekim'e bağlanacak mı" diye merak ediyor. Okullar tatil mi, özel sektör resmi tatil mi gibi sorular da bu kapsamda araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci yılının kutlanacağı 2021 yılında 28 Ekim özel sektör ve okullar için son durum haberimizde. İşte bu tarihe ilişkin son açıklamalar.
28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ 2021?
Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülkemizde 28 Ekim yarım gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle okullar 28 Ekim Perşembe günü yarım gün faaliyette olacak. Öğrencilerin ders sayısı ve saatleri de buna göre belirlenecek.
28 EKİM ÖZEL SEKTÖR İÇİN TATİL Mİ?
Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü olan 29 Ekim 2021 tarihi öncesi, 28 Ekim Perşembe günü için son durum özel sektör çalışanları tarafından araştırılıyor. 1925 yılından beri bayram olarak kutlanan 29 Ekim tam gün, 28 Ekim ise yarım gün resmi tatildir.
28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?
Eczane, hastane ve diğer sağlık kurumları 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tam gün kapalı olacak. Resmi tatil sürecinde hastanelerin acil servisleri ile nöbetçi eczaneler vatandaşların acil sağlık ihtiyaçlarına yanıt verecek.
28 EKİM DEVLET DAİRELERİ YARIM GÜN MÜ?
Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Cuma tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.
28 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR VE KAÇ GÜN TATİL?
Bu yıl 29 Ekim Cuma, 28 Ekim Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir.