AÖL sınavları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri

AÖL sınavları ile ilgili sorgulamalar binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci yeni dönemde uygulanacak olan sınavların yüz yüze mi yoksa çevrimiçi mi olacağını merak ediyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri
MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.