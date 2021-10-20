AÖL sınavları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri

AÖL sınavları ile ilgili sorgulamalar binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci yeni dönemde uygulanacak olan sınavların yüz yüze mi yoksa çevrimiçi mi olacağını merak ediyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri