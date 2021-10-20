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Giriş Tarihi: 20.10.2021 07:15 Son Güncelleme: 20.10.2021 07:15

AÖL sınavları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri

AÖL sınavları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri

Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınav tarihleri ile ilgili sorgulama yapıyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayanlar açık lise sınavları için tarih araştırması yapıyor. Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 20 Ekim 2021 tarihinde sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları Aralık ayında yapılacak. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar…

AÖL sınavları ile ilgili sorgulamalar binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci yeni dönemde uygulanacak olan sınavların yüz yüze mi yoksa çevrimiçi mi olacağını merak ediyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

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AÖL sınavları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri
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