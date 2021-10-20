Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, akıllı televizyona nasıl kurulur? Exxen hangi tv’lerde var ve TV’den nasıl izlenir?

Acun Ilıcalı'nın sahipliğini üstlendiği Exxen TV birçok yapımı içerisinde barındırıyor. Canlı yayın maçları ve dizileri bu platform üzerinden takip etmek isteyenler Exxen TV televizyona nasıl yüklenir sorusuna yanıt arıyor. Tablette, Cep telefonunda, bilgisayarda ve akıllı tv'lerde uygulamayı açıp izleyebilirsiniz. Peki Exxen TV televizyona nasıl yüklenir? Exxen hangi tv'lerde var ve akıllı tv'ye kurulumu nasıl yapılır?
EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor. Bu maraklar:Exxen Akıllı TV uygulaması şimdi Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Philips, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton ve Hi-Level'da. Ayrıca Android TV uygulaması Apple TV, Mi Stick ve Mi Box'ta.
Exxen LG TV uygulaması yayınlandı, böylece HDMI kablosuyla telefonu veya bilgisayarı televizyona bağlama durumu da sona erdi.
Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.