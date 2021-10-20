Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi grup maçlarında mücadele eden Süper Lig temsilcimizi Fenerbahçe, E grubu 3. karşılaşmasında "Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" soruları üzerinden yoğun olarak bilgi araştırması yapılıyor.

FENERBAHÇE ROYAL ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;