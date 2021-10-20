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Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:37 Son Güncelleme: 20.10.2021 09:37

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. maçları kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp ile yeşil sahada bir araya gelecek. Grubunda 1 mağlubiyet 1 beraberliği bulunan sarı-lacivertli ekip, evinde oynayacağı mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkmaya hazırlanıyor. Öte taraftan müsabakayı izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler “Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?” gibi sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve maçın tüm detayları.

Avrupa Ligi grup maçlarında mücadele eden Süper Lig temsilcimizi Fenerbahçe, E grubu 3. karşılaşmasında "Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" soruları üzerinden yoğun olarak bilgi araştırması yapılıyor.

FENERBAHÇE ROYAL ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;

  • UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Royal Antwerp maçında ilk düdük 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 19:45'de çalacak. Karşılaşma Exxen platformu ekranlarında naklen yayınlanacak.



FENERBAHÇE, ANTWERP MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü sahasında Belçika'nın Antwerp takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Sarı-lacivertli takımın tesislerdeki akşam yemeği sonrasında golcü futbolcu Serdar Dursun'un doğum gününün kutlandığı aktarıldı.



KARŞILAŞMADA SERGEİ IVANOV DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edeceği 3. hafta maçını, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Ivanov yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakada Ivanov'un yardımcılıklarını Roman Usachev ile Valeri Danchenko yapacak.

Aynı ülkeden Kirill Levnikov ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta?
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