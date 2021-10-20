Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi grup maçlarında mücadele eden Süper Lig temsilcimizi Fenerbahçe, E grubu 3. karşılaşmasında "Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" soruları üzerinden yoğun olarak bilgi araştırması yapılıyor.
Fenerbahçe Royal Antwerp maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü sahasında Belçika'nın Antwerp takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Sarı-lacivertli takımın tesislerdeki akşam yemeği sonrasında golcü futbolcu Serdar Dursun'un doğum gününün kutlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edeceği 3. hafta maçını, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Ivanov yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakada Ivanov'un yardımcılıklarını Roman Usachev ile Valeri Danchenko yapacak.
Aynı ülkeden Kirill Levnikov ise dördüncü hakem olarak görev alacak.