Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Havva Öztel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel "Annesi değil ablası gibi!"
Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:41

Havva Öztel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel "Annesi değil ablası gibi!"

Havva Öztel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Annesi değil ablası gibi!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki bu kez annesi Havva Öztel ile gündeme taşıyor. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çeken isim, genç görüntüsü ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettirirken öte yandan binlerce kişi “Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?” soruları ile gündeme taşındı. Peki, Havva Öztel kimdir, kaç yaşında? İşte Aleyna Tilki’nin genç görüntüsüyle dikkat çeken annesi ve hakkında merak edilen tüm detaylar...

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla son dönemde magazinin dikkatini çeken Havva Öztel'in Aleyna Tilki'nin annesi olduğunu duyanlar şaşkına dönüyor. Her sözü her hareketi olay yaratan genç popçu Aleyna Tilki'nin annesiyle ilgili olarak magazin gündeminin yakından takipçileri "Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in yaşı ve hayatına dair merak edilenler...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel derin bacak dekolteli elbisesi ile adeta mest etti! Havva Öztel’in güzelliği kızını gölgede bıraktı!Havva Öztel 1978 yılında dünyaya gelmiştir. 42 yaşındaki Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlamıştır. Havva Öztel, aslen Trabzonlu.

Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu.

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Havva Öztel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel "Annesi değil ablası gibi!"
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