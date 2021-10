Havva Öztel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel "Annesi değil ablası gibi!"

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla son dönemde magazinin dikkatini çeken Havva Öztel'in Aleyna Tilki'nin annesi olduğunu duyanlar şaşkına dönüyor. Her sözü her hareketi olay yaratan genç popçu Aleyna Tilki'nin annesiyle ilgili olarak magazin gündeminin yakından takipçileri "Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in yaşı ve hayatına dair merak edilenler...