İğne İplik filmi konusu ve oyuncuları filmi izleyecek olanların gündeminde bulunuyor. Başrollerinde Anushka Sharma, Varun Dhawan ve Raghuvir Yadav'ın yer aldığı Hint filmi yayınlandığı dönem çok ses getirmişti. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken sinema filminde sıcacık bir başarı hikayesi konu alınıyor. Peki İğne İplik filmi konusu ne, oyuncuları kim? İğne İplik filmi nerede çekildi?
Hindistan çekilen filmde; Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye…
İğne İplik filminin çekimleri Hindistan'da yapıldı.
Anushka Sharma – Mamta
Varun Dhawan- Mauji
Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası
Siddharth Bhardwaj – Bansal
Ashish Verma – Prashant