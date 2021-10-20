İğne İplik filmi konusu ve oyuncuları filmi izleyecek olanların gündeminde bulunuyor. Başrollerinde Anushka Sharma, Varun Dhawan ve Raghuvir Yadav'ın yer aldığı Hint filmi yayınlandığı dönem çok ses getirmişti. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken sinema filminde sıcacık bir başarı hikayesi konu alınıyor. Peki İğne İplik filmi konusu ne, oyuncuları kim? İğne İplik filmi nerede çekildi?

İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hindistan çekilen filmde; Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye…

İĞNE İPLİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İğne İplik filminin çekimleri Hindistan'da yapıldı.

İĞNE İPLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Anushka Sharma – Mamta

Varun Dhawan- Mauji

Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası

Siddharth Bhardwaj – Bansal

Ashish Verma – Prashant