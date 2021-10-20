Masumlar Apartmanı Ceylan karakteri son dönemde dizinin izleyenleri tarafından gündem olmaya devam ediyor. Han'ın eski nişanlısı olduğu bilinen bu karakterin yayınlanacak bu bölümde de konuşulması hatta Han tarafından gözetlenmesi nedeniyle programın seyircileri "Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne, kim oynayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Masumlar Apartmanı Ceylan karakterini canlandıracak olan oyuncunun bu akşam yayınlanan bölümle belli olması bekleniyor.
MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?
Han'ın eski nişanlısı olarak bilinen Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak dizide yer almamıştı.
Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen'di.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ünlü oyuncu Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal'ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.