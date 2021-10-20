Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgula! MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri 2021 ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.10.2021 08:16 Son Güncelleme: 20.10.2021 08:17

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgula! MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri 2021 ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgula! MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri 2021 ne zaman açıklanacak?

İkinci kez gerçekleşecek olan öğretmen atamalarına ilişkin başvuruların alınmasının ardından şimdi de adaylar mülakat yerlerini bekleyişe geçti. “Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak, yayımlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan atama takviminde merak edilen tüm bu tarihlere yer verilmişti. Buna göre; 2021 Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılacak 15 bin atamalara ilişkin başvuruların ardından adaylar sözlü sınava katılım sağlayacakları yerleri bekleyişe geçti. Hal böyleyken binlerce aday "2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak, yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı ve detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak. Böylece öğretmen ek atamaları bu yıl ikinci dönem başlamadan gerçekleştirilmiş olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgula! MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri 2021 ne zaman açıklanacak?
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