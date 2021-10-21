28 Ekim Perşembe yarım gün mü, okullar ve devlet daireleri açık mı? 28 ekim Cumhuriyet Bayramı arefesi yarım gün resmi tatil mi?

Çalışan vatandaşlar ve öğrenciler "28 Ekim Perşembe yarım gün mü?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cuma gününe denk gelirken arefesinin genel olarak kamu ve özel sektörde yarım gün olduğu biliniyordu. Geçtiğimiz seneler göz önüne alınınca konuya ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Peki, 28 ekim Perşembe yarım gün mü, okullar ve devlet daireleri açık mı? İşte 28 Ekim resmi tatiline ilişkin detaylar...
28 EKİM ÖZEL SEKTÖR İÇİN TATİL Mİ?
Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü olan 29 Ekim 2021 tarihi öncesi, 28 Ekim Perşembe günü için son durum özel sektör çalışanları tarafından araştırılıyor. 1925 yılından beri bayram olarak kutlanan 29 Ekim tam gün, 28 Ekim ise yarım gün resmi tatildir.
28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?
Eczane, hastane ve diğer sağlık kurumları 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tam gün kapalı olacak. Resmi tatil sürecinde hastanelerin acil servisleri ile nöbetçi eczaneler vatandaşların acil sağlık ihtiyaçlarına yanıt verecek.
28 EKİM DEVLET DAİRELERİ YARIM GÜN MÜ?
Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Cuma tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.
28 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR VE KAÇ GÜN TATİL?
Bu yıl 29 Ekim Cuma, 28 Ekim Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir.