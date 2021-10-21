28 Ekim Perşembe yarım gün mü, okullar ve devlet daireleri açık mı? 28 ekim Cumhuriyet Bayramı arefesi yarım gün resmi tatil mi?

28 EKİM ÖZEL SEKTÖR İÇİN TATİL Mİ?

Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü olan 29 Ekim 2021 tarihi öncesi, 28 Ekim Perşembe günü için son durum özel sektör çalışanları tarafından araştırılıyor. 1925 yılından beri bayram olarak kutlanan 29 Ekim tam gün, 28 Ekim ise yarım gün resmi tatildir.

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

Eczane, hastane ve diğer sağlık kurumları 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tam gün kapalı olacak. Resmi tatil sürecinde hastanelerin acil servisleri ile nöbetçi eczaneler vatandaşların acil sağlık ihtiyaçlarına yanıt verecek.