Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 29 Ekim tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili ne zaman, kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:29

29 Ekim tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili ne zaman, kaç gün olacak?

29 Ekim tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili ne zaman, kaç gün olacak?

Her yıl Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanırken bugün de tarihin yaklaşmasıyla beraber 29 Ekim resmi tatili gündeme taşındı. Özellikle özel sektör ve kamu çalışanlarıyla beraber binlerce öğrenci bu tarihteki tatille alakalı araştırmalarına başladı. “29 Ekim tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Milli bayramımız bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Peki, 29 Ekim tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili için geri sayım başladı. "29 Ekim tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Öte yandan her yıl olduğu gibi bu yıl da hafta içine denk gelmesi halinde milli bayramımız özel sektör, kamu çalışanlarına tatil olacak. Peki, 29 Ekim tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar...

29 EKİM'DE ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayram olduğu için resmi tatildir. 29 Ekim'de tüm devlet daireleri yani kamu daireleri aksi bir durum belirtilmedikçe resmi tatil dolayısıyla kapalıdır. Vatandaşların acil sağlık desteği alması gereken durumlar için hastanelerin acil bölümleri 24 saat açıktır. Eczaneler ise nöbet sistemiyle çalışacaktır. Ayrıca bankaların şubeleri ve genel müdürlükleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

29 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Resmi tatil olması nedeniyle tüm özel ve resmi okullar tatil olmuştur. Yine dershaneler, ilkokullar, liseler, ortaokullar, üniversiteler, kreşler resmi tatil sebebiyle kapalıdır.

BU YIL CUMHURİYET BAYRAMI'NIN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ 2021?

Bu yıl, 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümü kutlanacak.

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