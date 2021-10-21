29 Ekim tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili ne zaman, kaç gün olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili için geri sayım başladı. "29 Ekim tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Öte yandan her yıl olduğu gibi bu yıl da hafta içine denk gelmesi halinde milli bayramımız özel sektör, kamu çalışanlarına tatil olacak. Peki, 29 Ekim tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar...