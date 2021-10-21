Ahmet Taner Kışlalı kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü? İşte Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın hayatı

Türk siyaset bilimci, öğretim üyesi ve eski bakan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, ölüm yıl dönümü münasebetiyle hayatına ilişkin merak edilenler yönünden araştırılıyor. Banka veznedarı bir baba ve ilkokul öğretmeni bir annenin çocuğu olan Kışlalı, siyaset bilimi alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Kışlalı, Ahmet Taner Kışlalı kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü gibi sorularla araştırılıyor. İşte Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın hayatı ve hakkında merak edilenlerin yanıtı.
AHMET TANER KIŞLALI KİMDİR?
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 10 Temmuz 1939 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Ziraat Bankası veznedarı Hüsnü Bey, annesi Kilis Kemaliye İlkokulu öğretmeni Lütfiye Hanım'dır. Abisi Mehmet Ali Kışlalı, kuzenleri ise Hıncal Uluç ve Öcal Uluç'dur. 1951 yılında Kilis Kemaliye İlkokulu'nu bitirdikten sonra, Kilis Ortaokulu'nu ve 1957 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. Kabataş Erkek Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı.
AHMET TANER KIŞLALI KARİYERİ
Eğitim gördüğü sırada spor muhabirliği yapan Kışlalı, çalıştığı gazetede yazı işleri müdürlüğünün ardından Paris Üniversitesi'nde anayasa hukuku ve siyaset bilimi dalında Modern Türkiye'de Siyasi Güçler başlıklı doktorasını yaptı. Paris Üniversitesi'nde anayasa hukuku ve siyaset bilimi dalında Modern Türkiye'de Siyasi Güçler başlıklı doktorasını yaptı. 1968 yılında Fransa'da tanıştığı Bordeaux'lu (Bordo) Nicole (Nilgün Kışlalı) ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı (Altınay ve Dolunay) oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde siyaset sosyolojisi alanında öğretim üyeliğine başladı. Askerlik dönüşü Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçti ve 1972 yılında doçent oldu.
AHMET TANER KIŞLALI AİLESİ
1977 yılında CHP listesinden İzmir milletvekili seçildi. 1978 yılında Bülent Ecevit hükûmetinde kültür bakanı olarak görev yaptı. Kültür Bakanlığı'nca Ulusal Kültür dergisini yayımlattı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde siyaset bilimi dersleri vermeye başladı. 1988 yılında profesör oldu. 1991 sonunda Cumhuriyet Gazetesi'nde Haftaya Bakış başlığıyla köşe yazıları yazmaya başladı. 1995 yılında Antalya yolunda birlikte geçirdikleri trafik kazasında eşini kaybetti. 1997 yılında ikinci evliliğini Nilüfer Kışlalı'yla yaptı. Bu evlilikten üçüncü kızı (Nilhan Nur) dünyaya gelmiştir.
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?
21 Ekim 1999 tarihinde saat 09.40'ta Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu vefat etti. Kışlalı'nın mezarı Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndadır. Ölümünden sonra 1999 Sertel Demokrasi Ödülü'ne layık görülmüştür.