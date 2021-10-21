Ahmet Taner Kışlalı kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü? İşte Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın hayatı

Türk siyaset bilimci, öğretim üyesi ve eski bakan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, ölüm yıl dönümü münasebetiyle hayatına ilişkin merak edilenler yönünden araştırılıyor. Banka veznedarı bir baba ve ilkokul öğretmeni bir annenin çocuğu olan Kışlalı, siyaset bilimi alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Kışlalı, Ahmet Taner Kışlalı kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü gibi sorularla araştırılıyor. İşte Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın hayatı ve hakkında merak edilenlerin yanıtı.

AHMET TANER KIŞLALI KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 10 Temmuz 1939 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Ziraat Bankası veznedarı Hüsnü Bey, annesi Kilis Kemaliye İlkokulu öğretmeni Lütfiye Hanım'dır. Abisi Mehmet Ali Kışlalı, kuzenleri ise Hıncal Uluç ve Öcal Uluç'dur. 1951 yılında Kilis Kemaliye İlkokulu'nu bitirdikten sonra, Kilis Ortaokulu'nu ve 1957 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. Kabataş Erkek Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı.