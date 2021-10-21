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Giriş Tarihi: 21.10.2021 22:45 Son Güncelleme: 21.10.2021 22:45

Bir Zamanlar Çukurova 109.bölüm izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tamamı izle!

Bir Zamanlar Çukurova 109.bölüm izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tamamı izle!

ATV ekranlarına Perşembe akşamları gelen Bir Zamanlar Çukurova son bölümü izlemek isteyenler, konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda; “Bir Zamanlar Çukurova 109.bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!” sorgulamaları yapılıyor. Çukurova’nın 21 Ekim Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde; Züleyha, Hülya ile yüzleşmeye Hakan ile birlikte gidiyor. Öte yandan; Lütfiye ise şüphelilerin peşinde olacak. Bu başlık altından; Bir Zamanlar Çukurova izleme linkine ulaşabilir, dizinin özetini görebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova izle! ATV ekranlarına Perşembe akşamları gelen Çukurova son bölümü izlemek isteyenler "Bir Zamanlar Çukurova 109.bölüm izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!" araştırmaları yapıyor. Dizinin son bölümünde; aniden zenginleşen Şermin dikkatleri üzerine çekecek. Öte yandan; Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, yüzleşmek için yanına gidecek ve işler karışacak…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 109.BÖLÜMDE NELER OLDU?

ZÜLEYHA, HÜLYA İLE YÜZLEŞMEYE HAKAN'LA BERABER GİDİYOR

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

LÜTFİYE ŞÜPHELERİNİN PEŞİNDE!

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer. Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

ANİDEN ZENGİNLEŞEN ŞERMİN DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker. Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.

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Bir Zamanlar Çukurova 109.bölüm izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tamamı izle!
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