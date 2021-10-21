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Giriş Tarihi: 21.10.2021 22:45 Son Güncelleme: 21.10.2021 22:45

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi? 2021 DGS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi? 2021 DGS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!

İlk yerleştirmede herhangi bir lisans programına kayıt hakkı kazanamayan adaylar için DGS ek tercihleri yapıldı. İşlemlerin tamamlanması ile birlikte gözler DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2021 DGS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki; DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte son bilgiler.

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleşti. İşlemlerin bitmesinin ardından ise gözler DGS ek tercih sonuçlarına çevrildi. DGS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden duyurulacak. Peki; DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz sene DGS ek tercih işlemleri 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 19 Kasım 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl ise ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

2020 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 29 Ekim-1 Kasım arasında açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıt tarihlerinin ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi? 2021 DGS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!
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