Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Exxen Tv canlı yayın izle: İşte 21 Ekim Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi maçları Exxen Tv şifresiz canlı yayın izle ekranı!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:40

Exxen Tv canlı yayın izle: İşte 21 Ekim Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi maçları Exxen Tv şifresiz canlı yayın izle ekranı!

Exxen Tv canlı yayın izle: İşte 21 Ekim Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi maçları Exxen Tv şifresiz canlı yayın izle ekranı!

Avrupa Ligi’nde bu akşam Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı için geri sayım sürerken binlerce futbolsever Exxen Tv canlı yayın izle ekranı üzerinden heyecan dolu mücadeleleri naklen takip edecek. Belirli bir ücret karşılığında dijital yayın platformuna üye olan vatandaşlar akşam saatleriyle beraber Exxen Tv canlı izle ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte 21 Ekim Avrupa Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray maçları Exxen Tv canlı izle ekranı ve tüm detaylar...

Exxen Tv canlı izle araştırmaları Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi maçlarına kısa bir süre kala hız kazandı. 21 Ekim tarihli maçları naklen takip etmek isteyen binlerce kişi bu dijital yayın platformuna üye olurken aynı zamanda şifresiz şekilde maç yayınını takip edebilecekleri linki araştırıyor. Exxen üyeleri canlı yayın üzerinden maçları takip edebiliyor. İşte Avrupa Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray maçları Exxen Tv canlı izle ekranı...

Exxen açıldı! EXXEN üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Acun’un yeni dizi ve içerik platformu için abonelik işlemi

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

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Exxen Tv canlı yayın izle: İşte 21 Ekim Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi maçları Exxen Tv şifresiz canlı yayın izle ekranı!
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