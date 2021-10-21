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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:53

Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç para?

Exxen’e nasıl üye olunur? Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç para?

Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlandığı Exxen Tv üye olma ekranı ile bu akşamki maçların öncesinde yeniden gündeme geldi. Dijital yayın platformu futbolseverlerin büyük ilgisini çekerken öte yandan “Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır, nasıl üye olunur?” soruları yanıt arıyor. Kişiler belirli bir ücret karşılığında üyeliklerini tamamlayarak maç yayınlarını naklen izleyebilecek. Peki, Exxen’e nasıl üye olunur, üyelik ücreti ne kadar? İşte detaylar...

EXXEN Tv üye olma ekranı bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Dijital yayın platformu üzerinden Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarını naklen izlemek isteyen vatandaşlar bu noktada "Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır, nasıl üye olunur?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son dönemde bu yayın platformu maç yayınları nedeniyle büyük ilgi görüyor. Peki, Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır, nasıl üye olunur? İşte tüm detaylar...

Exxen açıldı! EXXEN üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Acun’un yeni dizi ve içerik platformu için abonelik işlemi

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

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Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç para?
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