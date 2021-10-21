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Giriş Tarihi: 21.10.2021 18:54 Son Güncelleme: 21.10.2021 19:00

Fenerbahçe, Ali Koç ve Erol Bilecik PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe, Ali Koç ve Erol Bilecik PFDK’ya sevk edildi!

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve başkanvekili Erol Bilecik, dün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamadaki 'sportmenliğe aykırı hareketler' nedeniyle, PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve başkanvekili Erol Bilecik, dün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamadaki 'sportmenliğe aykırı hareketler' nedeniyle, PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Fenerbahçe, Ali Koç ve Erol Bilecik PFDK'ya sevk edildi!
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