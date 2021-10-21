Haydi Fenerbahçe! UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimizden Fenerbahçe, kendi sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırlayacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin grupta 1 puanı bulunurken Belçika ekibinin 0 puanı bulunuyor. Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ile grupta çıkışa geçmek istiyor. Bu noktada, Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe Antwerp maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Peki, Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte, FB UEFA maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler