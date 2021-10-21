Haydi Fenerbahçe! UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimizden Fenerbahçe, kendi sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırlayacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin grupta 1 puanı bulunurken Belçika ekibinin 0 puanı bulunuyor. Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ile grupta çıkışa geçmek istiyor. Bu noktada, Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe Antwerp maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Peki, Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte, FB UEFA maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler
FENERBAHÇE | Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Pelkas, Valencia
ROYAL ANTWERP | Butez, Bataille, Almeida, Dessoleil, Laet, Verstraete, Benson, Fischer, Miyoshi, Frey, Samatta
Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı bugün Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 19.45'te başlayacak ve Exxen'de canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Antwerp maçı şifreli olarak ekranlara gelecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edeceği 3. hafta maçını, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Ivanov yönetecek.
FENERBAHÇE, ROYAL ANTWERP MAÇINA HAZIR
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel organizasyonların yapıldığı öğrenildi.
Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Serdar Aziz çalışmalarını özel program dahilinde bireysel sürdürdü.
Öte yandan, antrenmanı yöneticilerden Selahattin Baki de takip etti.