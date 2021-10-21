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Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:18 Son Güncelleme: 21.10.2021 15:19

Fenerbahçe Antwerp maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Antwerp maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu 3. maçında, Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırlamaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda, Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sarı-Lacivertliler, Antwerp'i devirerek gruptaki puanını 4'e çıkartmak istiyor. Gelen son dakika bilgisine göre, FB maçı şifreli olarak canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte, Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar

Haydi Fenerbahçe! UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimizden Fenerbahçe, kendi sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırlayacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin grupta 1 puanı bulunurken Belçika ekibinin 0 puanı bulunuyor. Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ile grupta çıkışa geçmek istiyor. Bu noktada, Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe Antwerp maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Peki, Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte, FB UEFA maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE | Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Pelkas, Valencia

ROYAL ANTWERP | Butez, Bataille, Almeida, Dessoleil, Laet, Verstraete, Benson, Fischer, Miyoshi, Frey, Samatta

FENERBAHÇE ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı bugün Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 19.45'te başlayacak ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Antwerp maçı şifreli olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edeceği 3. hafta maçını, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Ivanov yönetecek.

FENERBAHÇE, ROYAL ANTWERP MAÇINA HAZIR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel organizasyonların yapıldığı öğrenildi.

Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Serdar Aziz çalışmalarını özel program dahilinde bireysel sürdürdü.

Öte yandan, antrenmanı yöneticilerden Selahattin Baki de takip etti.

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Fenerbahçe Antwerp maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?
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