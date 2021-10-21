Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına çıkıyor. Gruptaki son maçında Olympiakos'a kendi sahasında 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, D Grubu üçüncü maçında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i ağırlıyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele, stada giden taraftarların yanı sıra ekranları başındaki milyonlar tarafından da canlı izlenecek. Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle konusu hakkındaki araştırmalar, maç öncesinde artış gösterdi.

FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Bilindiği üzere, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte, Fenerbahçe Antwerp maçı canlı yayın izle linki