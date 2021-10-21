Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına çıkıyor. Gruptaki son maçında Olympiakos'a kendi sahasında 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, D Grubu üçüncü maçında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i ağırlıyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele, stada giden taraftarların yanı sıra ekranları başındaki milyonlar tarafından da canlı izlenecek. Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle konusu hakkındaki araştırmalar, maç öncesinde artış gösterdi.
Bilindiği üzere, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte, Fenerbahçe Antwerp maçı canlı yayın izle linki
Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı bugün Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 19.45'te başlayacak ve Exxen'de canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Antwerp maçı şifreli olarak ekranlara gelecek.
Fenerbahçe Antwerp maçı CANLI izle! UEFA Fenerbahçe - Antwerp maçı EXXEN canlı yayın izle
Fenerbahçe Antwerp maçını şifresiz olarak izlemek için EXXEN TV'ye üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
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FENERBAHÇE, ROYAL ANTWERP MAÇINA HAZIR
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel organizasyonların yapıldığı öğrenildi.
Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Serdar Aziz çalışmalarını özel program dahilinde bireysel sürdürdü.
Öte yandan, antrenmanı yöneticilerden Selahattin Baki de takip etti.